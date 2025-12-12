  • пʼятниця

Викрадена спадщина: з Херсонського музею під час окупації зникла картина литовського митця

Під час тимчасової окупації Херсона росіяни вивезли з обласного художнього музею шедевр — полотно відомого литовського художника Раймондаса Савіцкаса «Біля старовинної стіни».

Про втрату повідомили співробітники музею.

Під час окупації з Херсонського музею викрали картину литовського художника. Фото: Херсонського обласного художнього музеюПід час окупації з Херсонського музею викрали картину литовського художника. Фото: Херсонського обласного художнього музею
У музеї зазначають, що стиль Раймондаса Савіцкаса вирізняється впливом експресивної та колористичної французької школи.

«Творчий почерк Раймондаса Савіцкаса вирізняється прихильністю до принципів експресивної, колористичної французької школи живопису. Його роботи мають лаконічну композицію та сповнені виразних, насичених кольорів які майстер сміливо поєднує. Часто особливої глибини та емоційності його полотнам додають самотні, меланхолійні постаті», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2022 році перед деокупацією міста росіяни фактично розграбували музей, забрали понад 10 тисяч експонатів: картини, скульптури та інші цінності світового та українського мистецтва.

Як повідомлялось, фахівці музею продовжують ідентифікувати картини серед викрадених росіянами.

