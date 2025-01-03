Херсонський музей ідентифікував чергову картину серед викрадених росіянами

Петро Сахро «Портрет народного майстра Корпанюка», 1967 рік. Фото: Херсонський художній музей

Працівники Херсонського художнього музею ідентифікували картину Петра Сахра «Портрет народного майстра Корпанюка», викрадену під час російської окупації. Загалом вже ідентифікували 130 творів із понад 10 тисяч експонатів, вивезених росіянами.

Як повідомили працівники музею, під час перегляду відео, яке у вересні 2023 року зняв російський телеканал у Криму, вдалося помітити вкрадені роботи.

«На кадри лише цього пропагандистського відео потрапили вже 14 творів, незаконно вивезених до Центрального музею Тавриди. Також на цьому кадрі можна побачити ще 13 викрадених творів, ідентифіковані раніше», — говориться у повідомленні.

Індетифікація картин, які були вкрадені та вивезені росіянами. Фото: Херсонський художній музей Індетифікація картин, які були вкрадені та вивезені росіянами. Фото: Херсонський художній музей

Зазначається, що у сімферопольському Центральному музеї Тавриди, куди росіяни вивезли значну частину експонатів, перебуває 129 творів мистецтва. Наразі не встановлене місця знаходження однієї роботи, але є підтвердження, що вона перебуває в РФ.

Раніше повідомлялось, що росіяни викрали з Херсонського художнього музею картину авторства українського художника Миколи Пимоненко «Колядки».