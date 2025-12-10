У Херсоні через обстріли РФ знову постраждав краєзнавчий музей

Російські війська вкотре атакували Херсонський обласний краєзнавчий музей, завдавши нових руйнувань приміщенням, де зберігалися цінні історичні експонати.

Про пошкодження у середу, 10 грудня, повідомила пресслужба закладу.

У Херсоні знову постраждав краєзнавчий музей через обстріли російської армії. Фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей У Херсоні знову постраждав краєзнавчий музей через обстріли російської армії. Фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей

За інформацією музею, від обстрілів постраждали лапідарій та амфорна зала.

«Уночі російська артилерія знову атакувала Херсонський обласний краєзнавчий музей. Від обстрілів постраждали приміщення, в яких раніше зберігали об’ємні музейні експонати, — лапідарій та амфорна зала», — йдеться у повідомленні.

У музеї нагадують, що це вже не перша атака за останній час: лише протягом трьох тижнів листопада головна будівля зазнала серйозних руйнувань внаслідок масованих обстрілів російської артилерії.

Нагадаємо, що вранці 10 грудня російська армія вдарила по Корабельному району Херсона. Під час обстрілу постраждала 52-річна жінка, яку доправили до лікарні.