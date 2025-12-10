  • середа

    10 грудня, 2025

  • 4.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 10 грудня , 2025 середа

  • Миколаїв • 4.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Обстріли Херсона: двоє поранених, пошкоджені будинки й авто

Вранці 10 грудня російська армія вдарила по Корабельному району Херсона. Під час обстрілу постраждала 52-річна жінка, яку доправили до лікарні.

Про це повідомила міська військова адміністрація.

Атака сталася близько 8:15. У цей момент жінка перебувала в приміщенні та отримала контузію, уламкові поранення спини й обличчя, а також вибухову і закриту черепно-мозкову травми. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Керівник ОВА Олександр Прокудін опублікував відео з місця обстрілу: пошкоджень зазнали супермаркет, багатоповерхові будинки та автомобілі.

Також ввечері 9 грудня, близько 23:00, росіяни атакували Дніпровський район Херсона безпілотником. Травмовано 48-річного чоловіка.

Постраждалий отримав контузію, вибухову травму та численні уламкові поранення голови, тулуба і кінцівок. Його госпіталізували, стан медики також оцінюють як середньої тяжкості.

За словами очільника ОВА, протягом доби російські війська атакували 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок обстрілів поранено дев’ятьох людей. Пошкоджено стільникові вежі, дві багатоповерхівки, 13 приватних будинків та автомобілі.

Нагадаємо, що за добу до цього російські війська атакували дронами Дніпровський район Херсона. Тоді також поранення отримав місцевий житель.

Останні новини про: Війна в Україні

Дрони пошкодили обладнання електромереж на Миколаївщині
«Ми не на ярмарку», — у Радбезі ООН Україна заявила, що не віддасть свою територію Росії
Зеленський заявив про готовність до виборів за умови гарантій безпеки
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві ОСББ подали чотири заявки на компенсацію генераторів за 2025 рік

Анна Гакман
новини

У миколаївському пологовому №3 лікарям не виплатили понад ₴3 млн зарплати за листопад

Анна Гакман
новини

Поліція відкрила справу через порушення у харчуванні дітей у школах Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Кейтеринг у школах Миколаєва: кашу варили на вулиці під дощем, а діти залишились без сніданку

Анна Гакман
новини

У Миколаєві виготовляють ялинкові кулі з мініатюрами місцевих будівель

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський заявив про готовність до виборів за умови гарантій безпеки
«Ми не на ярмарку», — у Радбезі ООН Україна заявила, що не віддасть свою територію Росії
Дрони пошкодили обладнання електромереж на Миколаївщині

Жителі Миколаївщини будуть без світла по 14 годин: оприлюднили графіки відключення на 10 грудня

«Сам дам грошей і буду розбиратись. Задовбали», — Кім пообіцяв вирішити проблему із відсутністю газу будинку на Вінграновського

У Миколаєві ОСББ подали чотири заявки на компенсацію генераторів за 2025 рік

13 годин тому

У миколаївському пологовому №3 лікарям не виплатили понад ₴3 млн зарплати за листопад

Головне сьогодні