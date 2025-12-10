Обстріли Херсона: двоє поранених, пошкоджені будинки й авто

Вранці 10 грудня російська армія вдарила по Корабельному району Херсона. Під час обстрілу постраждала 52-річна жінка, яку доправили до лікарні.

Про це повідомила міська військова адміністрація.

Атака сталася близько 8:15. У цей момент жінка перебувала в приміщенні та отримала контузію, уламкові поранення спини й обличчя, а також вибухову і закриту черепно-мозкову травми. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Керівник ОВА Олександр Прокудін опублікував відео з місця обстрілу: пошкоджень зазнали супермаркет, багатоповерхові будинки та автомобілі.

Також ввечері 9 грудня, близько 23:00, росіяни атакували Дніпровський район Херсона безпілотником. Травмовано 48-річного чоловіка.

Постраждалий отримав контузію, вибухову травму та численні уламкові поранення голови, тулуба і кінцівок. Його госпіталізували, стан медики також оцінюють як середньої тяжкості.

За словами очільника ОВА, протягом доби російські війська атакували 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок обстрілів поранено дев’ятьох людей. Пошкоджено стільникові вежі, дві багатоповерхівки, 13 приватних будинків та автомобілі.

Нагадаємо, що за добу до цього російські війська атакували дронами Дніпровський район Херсона. Тоді також поранення отримав місцевий житель.