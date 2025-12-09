  • вівторок

Клуб

Росіяни атакували дронами Херсон: є поранений

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Російські війська 8 грудня атакували дронами Дніпровський район Херсона. Внаслідок удару поранення отримав місцевий житель.

Поліція доставила 62-річного чоловіка до медичного закладу, повідомила міська військова адміністрація.

Лікарі діагностували в нього мінно-вибухову травму та численні уламкові поранення. Стан пацієнта медики оцінюють як середньої тяжкості.

За даними керівника ОВА Олександра Прокудіна, ситуація в області залишається напруженою. За добу через російські атаки на Херсонщині загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали поранення.

Внаслідок обстрілів пошкоджено фермерське господарство, стільникову вежу, водонапірну башту, газопровід, три багатоквартирні будинки, вісім приватних осель та кілька автомобілів.

Нагадаємо, що за добу до цього, Росія також била по Херсонщині дронами, авіацією та артилерією. Тоді постраждали два мирні жителі.

