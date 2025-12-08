РФ атакувала 26 населених пунктів Херсонщини: поранені двоє людей

Наслідки російського обстрілу Херсона. Архівне фото: Нацполіція

Упродовж доби Росія била по Херсонщині дронами, авіацією та артилерією. Постраждали два мирні жителі.

Про це вранці 8 грудня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними адміністрації, удари прийшлися по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджені поштове відділення, автозаправка та 11 приватних будинків.

Нагадаємо, що минулої доби росіяни також обстрілювали і Миколаївську область керованими авіаційними бомбами.