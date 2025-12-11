«Книжковий русайклінг»: в Україні видали першу книгу на папері з перероблених російськомовних видань
19:43, 11 грудня, 2025
В Україні надрукували першу книжку на папері, виготовленому з перероблених російськомовних видань.
Про це повідомили організатори спеціального проєкту «Книжковий русайклінг», який реалізують мережа «Сільпо» та видавництво «Ранок».
Пілотною стала книжка Наталії Шостак «Таємниця картини», орієнтована на підліткову аудиторію.
«Це фентезі, яке допоможе захопитись українською історією — і дітям, і дорослим», — йдеться у повідомленні.
Сюжет розповідає про дванадцятирічну Сашку, яка випадково переноситься у 1842 рік після зустрічі з таємничою картиною. У минулому дівчинка знаходить нових друзів, знайомиться з життям ХІХ століття, занурюється у народні традиції й навіть зустрічає Тараса Шевченка. Подорож стає для неї випробуванням і водночас дорогою до особистих відкриттів.
Організатори наголошують, що планують розширювати ініціативу, аби перероблені російськомовні видання й надалі ставали ресурсом для українського книговидання.
Нагадаємо, що мережа супермаркетів «Сільпо» запустила всеукраїнську акцію «Книжковий русайклінг». Ініціатори закликають приносити російськомовні книги будь-якого жанру та стану, щоб відправити їх на переробку.
