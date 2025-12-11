  • четвер

«Книжковий русайклінг»: в Україні видали першу книгу на папері з перероблених російськомовних видань

В Україні надрукували першу книжку на папері, виготовленому з перероблених російськомовних видань.

Про це повідомили організатори спеціального проєкту «Книжковий русайклінг», який реалізують мережа «Сільпо» та видавництво «Ранок».

Перша книжка на папері з перероблених російськомовних видань з’явилася в Україні. Фото: РанокПерша книжка на папері з перероблених російськомовних видань з’явилася в Україні. Фото: Ранок

Пілотною стала книжка Наталії Шостак «Таємниця картини», орієнтована на підліткову аудиторію.

«Це фентезі, яке допоможе захопитись українською історією — і дітям, і дорослим», — йдеться у повідомленні.

Сюжет розповідає про дванадцятирічну Сашку, яка випадково переноситься у 1842 рік після зустрічі з таємничою картиною. У минулому дівчинка знаходить нових друзів, знайомиться з життям ХІХ століття, занурюється у народні традиції й навіть зустрічає Тараса Шевченка. Подорож стає для неї випробуванням і водночас дорогою до особистих відкриттів.

Організатори наголошують, що планують розширювати ініціативу, аби перероблені російськомовні видання й надалі ставали ресурсом для українського книговидання.

Нагадаємо, що мережа супермаркетів «Сільпо» запустила всеукраїнську акцію «Книжковий русайклінг». Ініціатори закликають приносити російськомовні книги будь-якого жанру та стану, щоб відправити їх на переробку.

