Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    22 серпня, 2025

  • 26°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 26° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Принесіть толстоєвського — відправимо на переробку»: «Сільпо» передасть роскниги на макулатуру для підтримки українських авторів

«Сільпо» оголосило збір російськомовної літератури. Фото: bazilik«Сільпо» оголосило збір російськомовної літератури. Фото: bazilik

Мережа супермаркетів «Сільпо» запустила всеукраїнську акцію «Книжковий русайклінг». Ініціатори закликають приносити російськомовні книги будь-якого жанру та стану, щоб відправити їх на переробку.

Про це повідомляють на офіційній сторінці магазину в соцмережах та на сайті

Книги просять приносити до магазинів, де встановлені спеціальні візки. Організатори ставлять мету зібрати 80 тонн літератури. Зазначається, що після переробки, папір використають для друку нового роману сучасної української письменниці у співпраці з видавництвом «Ранок».

«Вдома припадають пилом російськомовні книжки? Несіть їх у «Сільпо»! Ми їх: зберемо, відправимо на переробку, перетворимо на нову українську книгу. Ми називаємо це «Книжковий Русайклінг», — йдеться у повідомленні. 

Акція триватиме до 13 жовтня у різних містах України, зокрема й у Миколаєві: проспект Центральний, 259/1. Адреси всіх магазинів, що беруть участь у проєкті, можна знайти на сайті «Сільпо».

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві відкрилася перша «Книгарня «Є».

Останні новини про: Культура

Фільм про одеський санаторій «Куяльник» висунули на Оскар від Ірландії
Понад 300 експонатів: у Миколаєві оцифрують музейну колекцію картин
Куди піти у Миколаєві цього тижня: театр, концерти, кіно та дитячі події
Реклама

Читайте також:

новини

«Головне, щоб депутати не стали інструментом у цій грі», — Сєнкевич наголосив, що конкурс на сортування сміття в Миколаєві максимально прозорий

Катерина Середа
новини

На Миколаївщині виставили на торги 40 держділянок: оренда землі одна з найнижчих в країні

Світлана Іванченко
новини

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

Катерина Середа
новини

У мерії Миколаєва проходять обшуки через конкурс на сортування сміття

Аліса Мелік-Адамян
новини

КП «Парки» в цьому році витратили ₴200 тис. на облаштування автополиву — це вдвічі менше, ніж на новий одяг працівників

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Культура

Куди піти у Миколаєві цього тижня: театр, концерти, кіно та дитячі події
Понад 300 експонатів: у Миколаєві оцифрують музейну колекцію картин
Фільм про одеський санаторій «Куяльник» висунули на Оскар від Ірландії

Подробиці обшуків у мерії Миколаєва та ДЖКГ через конкурс на сортування сміття: «Вилучено документацію та інші речі»

«Головне, щоб депутати не стали інструментом у цій грі», - Сєнкевич наголосив, що конкурс на сортування сміття в Миколаєві максимально прозорий

3 години тому

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

Катерина Середа

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay