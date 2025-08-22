«Принесіть толстоєвського — відправимо на переробку»: «Сільпо» передасть роскниги на макулатуру для підтримки українських авторів

«Сільпо» оголосило збір російськомовної літератури. Фото: bazilik

Мережа супермаркетів «Сільпо» запустила всеукраїнську акцію «Книжковий русайклінг». Ініціатори закликають приносити російськомовні книги будь-якого жанру та стану, щоб відправити їх на переробку.

Про це повідомляють на офіційній сторінці магазину в соцмережах та на сайті.

Книги просять приносити до магазинів, де встановлені спеціальні візки. Організатори ставлять мету зібрати 80 тонн літератури. Зазначається, що після переробки, папір використають для друку нового роману сучасної української письменниці у співпраці з видавництвом «Ранок».

«Вдома припадають пилом російськомовні книжки? Несіть їх у «Сільпо»! Ми їх: зберемо, відправимо на переробку, перетворимо на нову українську книгу. Ми називаємо це «Книжковий Русайклінг», — йдеться у повідомленні.

Акція триватиме до 13 жовтня у різних містах України, зокрема й у Миколаєві: проспект Центральний, 259/1. Адреси всіх магазинів, що беруть участь у проєкті, можна знайти на сайті «Сільпо».

