Перша «Книгарня «Є» у Миколаєві: у центрі міста відкрилася 90-та локація мережі

У Миколаєві відкрилась «Книгарня Є». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшло офіційне відкриття першої книгарні мережі «Книгарня «Є».

Офіційне відкриття пройшло у суботу, 29 березня, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Миколаїв став 90-ю локацією мережі по Україні — книгарня відкрилась у самому центрі. Хоча ідея відкрити заклад у місті була вже давно, розповідає Ілля Лукʼяненко, менеджер з питань територіального розвитку.

Книгарня розділена на секції. На першому поверсі читачам представлені найрізноманітніші позиції літератури: сучасна українська проза та поезія, світова класика, науково-популярні видання, література для професійного розвитку, а також книги іноземними мовами. Другий поверх — присвячений дитячій літературі.

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— Тривалий час шукали гарне приміщення. Дивились різні варіанти. Нам насправді було дуже важливо відкриття саме у цьому місці, оскільки це одне з головних завдань, які ставить перед собою мережа, це доступність української книги. Так як у Миколаєві ми відкрились вперше, нам було важливо відкритись саме тут, щоб українська книга мала доступ до якомога більшої кількості читачів і ширшого кола, — розповів Ілля Лукʼяненко.

Для того, щоб читачі могли познайомитись із книгою, заклад створив окрему читальну зону.

— Ми розуміємо, що для того, аби нашому читачеві було зрозуміло, чи цікава йому буде книжка, йому треба ознайомитись з кількома першими її сторінками. Тому зони ми облаштували саме для цього, — пояснив фахівець.

Найближчим часом книгарня працюватиме над презентаціями, реалізацією книжкового та мовного клубів, а також у планах розвиток заходів для дітей.

Сьогоднішнє відкриття супроводжувалось різноманітними акціями, розіграшами призів та сюрпризами для перших покупців.

Відсьогодні книгарня працює щодня без вихідних з 09:00 до 21:00. Книгарня розташована за адресою: вулиця Спаська, 50.

«Книгарня «Є» — найбільша мережа книжкових магазинів в Україні, заснована у 2007 році. Мережа активно сприяє популяризації української книги, підтримує літературні ініціативи та пропонує широкий вибір видань українською та іноземними мовами. Станом на березень 2025 року мережа налічує 90 книгарень у 22 регіоні України та один з найбільших інтернет-магазинів.

Фоторепортаж

У Миколаєві відкрилась «Книгарня Є». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрилась «Книгарня Є». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрилась «Книгарня Є». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрилась «Книгарня Є». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрилась «Книгарня Є». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрилась «Книгарня Є». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрилась «Книгарня Є». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрилась «Книгарня Є». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрилась «Книгарня Є». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрилась «Книгарня Є». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрилась «Книгарня Є». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрилась «Книгарня Є». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрилась «Книгарня Є». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрилась «Книгарня Є». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрилась «Книгарня Є». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрилась «Книгарня Є». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрилась «Книгарня Є». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрилась «Книгарня Є». Фото: «МикВісті»

Фото: Аліса Мелік-Адамян, «МикВісті»