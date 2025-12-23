У Копенгагені невідомі знову знищили скульптури української художниці. Фото: Наталія Попович

У Копенгагені 22 грудня невідомі знищили дві скульптури української художниці Марії Куликівської з її виставки My Body Is a Battlefield («Моє тіло — моє поле бою»).

Про це мисткиня повідомила для «Української правди».

За словами Марії Куликівської, були зруйновані дві скульптури у формі вагітних жіночих фігур, а також меморіальна інсталяція тіла з квітів.

«Це був цілеспрямований акт насильства над жіночим тілом — моїм власним тілом, відлитим у скульптурній формі», — зазначила мисткиня.

Знищені роботи були створені у київській галереї-притулку Garage33 — незалежному художньому просторі, який виник під час повномасштабної війни.

Художниця підкреслила, що її мистецтво намагаються зруйнувати не вперше. У 2014 році її скульптури були розстріляні проросійськими бойовиками в артцентрі «Ізоляція» в окупованому Донецьку. Після перформансу «254» на сходах Ермітажу Куликівську затримували та погрожували примусовим психіатричним ув’язненням.

«Те, що сталося в Копенгагені, відповідає тій самій логіці: знищення мистецтва як політичного тиску, насильство без відповідальності. Це не вандалізм — це систематичне насильство, яке повторюється», — наголосила художниця.

Наразі інцидент розслідують правоохоронні органи Данії.

На руйнування робіт відреагував Український дім спільно з Spilne Art, засудивши акт ненависті. У заяві йдеться, що знищення скульптур є нападом не лише на мистецтво, а й на пам’ять, гідність та досвід українських жінок під час війни.

Зазначимо, що виставка «My Body Is a Battlefield» відкрилася 18 листопада і мала тривати до 26 грудня. Її концепція зосереджена на тілі художниці як просторі пам’яті, болю та боротьби. Протягом понад десяти років Марія Куликівська створює скульптурні копії власного тіла, осмислюючи через них теми війни, втрати, жіночої тілесності та виживання.

