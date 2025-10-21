  • вівторок

Уряд призначив Бережну міністеркою культури України: що відомо

Уряд призначив Бережну міністеркою культури України. Фото: Femida.uaУряд призначив Бережну міністеркою культури України. Фото: Femida.ua

Верховна Рада України проголосувала за призначення Тетяни Бережної на подвійну посаду віцепрем’єр-міністерки з питань гуманітарної політики України — міністерки культури України.

Про це повідомляє «МикВісті» з посиланням на повідомляє засідання Верховної Ради.

За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів.

Під час представлення в парламенті Тетяна Бережна окреслила основні пріоритети своєї роботи: залучення ресурсів у сферу культури, збереження української культурної спадщини та підтримка автономності й стійкості культурних інституцій.

— Культура — це фундамент нашої держави. На ній стоїть економіка, освіта, безпека. Саме культура пояснює, хто ми є, чому ми є і навіщо. І сьогодні найважливіше, культура дійсно є питанням національної безпеки. Це наш код, наша пам'ять і сенс того, за що ми воюємо… Культура - це ознака свідомої держави… Культура формує довіру до країни, відкриває двері до міжнародного партнерства, стає каналом дипломатії. Також вона здатна залучати інвестиції і просувати інтереси держави, — наголосила новопризначена міністерка.

Вона додала, що команда міністерства працюватиме над тим, щоб українські діти росли в культурному середовищі, розмовляли українською, відвідували музеї, слухали саме українських виконавців і читали українські книги.

Нагадаємо, раніше Комітет Ради підтримав кандидатуру Бережної на посаду віцепрем’єрки з гуманітарної політики.

Наприкінці липня Тетяну Бережну призначили тимчасово виконувати обов’язки міністра культури та стратегічних комунікацій.

36-річна Тетяна Бережна перейшла до Міністерства культури з іншої урядової посади: протягом трьох останніх років вона була заступницею тодішньої міністерки економіки України Юлії Свириденко, яка нині очолює український уряд. До цього понад десять років вона займалася адвокатською діяльністю.

Тетяна Бережна здобула ступінь магістра права в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», навчалася у Київській школі економіки та Лондонській школі економіки і політичних наук.

У 2025 році вона відповідала за представлення України та реалізацію національного павільйону на виставці EXPO-2025 у Японії.

