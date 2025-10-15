  • середа

    15 жовтня, 2025

  • 11.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 15 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 11.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Комітет Ради підтримав кандидатуру Бережної на посаду віцепрем’єрки з гуманітарної політики

Тетяна Бережна. Фото: Кабінет міністрівТетяна Бережна. Фото: Кабінет міністрів

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді призначити Тетяну Бережну віцепрем’єр-міністеркою з питань гуманітарної політики України — міністеркою культури України.

Про це повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

За її словами, голосування у сесійній залі Верховної Ради заплановане на наступний тиждень. Раніше кандидатуру Тетяни Бережної підтримала фракція «Слуга народу».

Наприкінці липня Тетяну Бережну призначили тимчасово виконувати обов’язки міністра культури та стратегічних комунікацій.

Із червня 2022 року вона працювала заступницею міністра економіки, а до цього понад десять років займалася адвокатською діяльністю.

Тетяна Бережна здобула ступінь магістра права в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», навчалася у Київській школі економіки та Лондонській школі економіки і політичних наук.

У 2025 році вона відповідала за представлення України та реалізацію національного павільйону на виставці EXPO-2025 у Японії.

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що депутатки місцевих рад, які працюють на громадських засадах, тепер зможуть безперешкодно перетинати держкордон під час воєнного стану.

Останні новини про: Призначення

Сметанін вдруге очолив «Укроборонпром»: його обрали на конкурсі
Президент призначив нову суддю Баштанського районного суду на Миколаївщині
В Одесі створили військову адміністрацію: її очолив Сергій Лисак
Реклама

Читайте також:

новини

Одещина у трійці регіонів із найбільшою кількістю штрафів ТЦК

Світлана Іванченко
новини

«Миколаївоблтеплоенерго» прийме на баланс старі мережі заводу «Зоря»

Аліна Квітко
новини

Повертати чи ні скульптуру Фалєєва на Флотський бульвар, вирішуватимуть проектанти та архітектори, це не пам’ятка культури, — Любаров

Аліна Квітко
новини

«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Це була моя маленька мрія». Як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Призначення

В Одесі створили військову адміністрацію: її очолив Сергій Лисак
Президент призначив нову суддю Баштанського районного суду на Миколаївщині
Сметанін вдруге очолив «Укроборонпром»: його обрали на конкурсі

Миколаївський депутат через контакт-центр просить районну адміністрацію демонтувати МАФ

У Черкасах заявили, що «унікально» готуються до зими: «В оселях буде плюс навіть в мороз, у блекаут й без газу»

4 години тому

В Одесі створили військову адміністрацію: її очолив Сергій Лисак

Головне сьогодні