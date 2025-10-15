Комітет Ради підтримав кандидатуру Бережної на посаду віцепрем’єрки з гуманітарної політики

Тетяна Бережна. Фото: Кабінет міністрів

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді призначити Тетяну Бережну віцепрем’єр-міністеркою з питань гуманітарної політики України — міністеркою культури України.

Про це повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

За її словами, голосування у сесійній залі Верховної Ради заплановане на наступний тиждень. Раніше кандидатуру Тетяни Бережної підтримала фракція «Слуга народу».

Наприкінці липня Тетяну Бережну призначили тимчасово виконувати обов’язки міністра культури та стратегічних комунікацій.

Із червня 2022 року вона працювала заступницею міністра економіки, а до цього понад десять років займалася адвокатською діяльністю.

Тетяна Бережна здобула ступінь магістра права в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», навчалася у Київській школі економіки та Лондонській школі економіки і політичних наук.

У 2025 році вона відповідала за представлення України та реалізацію національного павільйону на виставці EXPO-2025 у Японії.

