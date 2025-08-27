Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати кордон, — Свириденко

Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно виїжджати за кордон. Фото: Кабмін

Жінки-депутатки місцевих рад, які працюють на громадських засадах, тепер зможуть безперешкодно перетинати держкордон під час воєнного стану.

Відповідне рішення Кабмін прийняв у середу, 27 серпня, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

— Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати — щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат. Нове рішення усуває ці бар’єри. Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади, — зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, 26 серпня уряд дозволив чоловікам віком 18–22 років безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.