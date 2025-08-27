Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    27 серпня, 2025

  • 26.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 27 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 26.9° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати кордон, — Свириденко

Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно виїжджати за кордон. Фото: КабмінЖінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно виїжджати за кордон. Фото: Кабмін

Жінки-депутатки місцевих рад, які працюють на громадських засадах, тепер зможуть безперешкодно перетинати держкордон під час воєнного стану.

Відповідне рішення Кабмін прийняв у середу, 27 серпня, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. 

Вона зазначила,  що зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

— Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати — щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат. Нове рішення усуває ці бар’єри. Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади, — зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, 26 серпня уряд дозволив чоловікам віком 18–22 років безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.

Останні новини про: Кабмін

Кабмін обіцяє не підвищувати тарифи на світло та тепло для населення
Кабмін запропонував посилити відповідальність за незаконний перетин кордону України під час воєнного стану
Уряд виставив на аукціон Одеський припортовий завод за ₴4,5 млрд
Реклама

Читайте також:

новини

Генпрокурор звернувся до місцевої влади через їхні заяви про «політичні переслідування»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Зверталися до всіх, аж до Кіма й Папи Римського», — мер Миколаєва чекає нові ідеї по сортуванню сміття

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Одесі середній чек у ресторанах зріс на 17%, — дослідження

Світлана Іванченко
новини

«Показушна історія», — Сєнкевич прокоментував дії правоохоронців через обшуки в мерії Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Віцемер Коренєв їздив у двотижневе відрядження до румунської кондитерської «Солодощі та тортики», де «налагоджував зв’язки» для відбудови Миколаєва

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Кабмін

Уряд виставив на аукціон Одеський припортовий завод за ₴4,5 млрд
Кабмін запропонував посилити відповідальність за незаконний перетин кордону України під час воєнного стану
Кабмін обіцяє не підвищувати тарифи на світло та тепло для населення

Генпрокурор звернувся до місцевої влади через їхні заяви про «політичні переслідування»

«Зверталися до всіх, аж до Кіма й Папи Римського», — мер Миколаєва чекає нові ідеї по сортуванню сміття

3 години тому

У Миколаєві прибиратимуть вулиці комунальною технікою: місто планує втричі економити на цих роботах

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay