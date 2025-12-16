Кабмін розподілив понад ₴1,5 млрд додаткової дотації: Одещині компенсують втрати податку на прибуток

Одещині компенсують втрати податку на прибуток. Ілюстративне фото: Одеська міськрада

Одеська область отримає компенсацію втрат податку на прибуток для обласного бюджету. Кабінет міністрів України затвердив розподіл додаткової дотації для місцевих бюджетів деокупованих, прифронтових та інших територій, що постраждали внаслідок повномасштабної агресії РФ.

Згідно з рішенням уряду, обсяг фінансування становить понад 1,5 мільярди гривень. За інформацією Мінфіну, кошти розподіляит за такими напрямами:

понад 263 мільйони гривень — для обласних бюджетів Донецької та Луганської областей і 80 територіальних громад як компенсація втрат податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

майже 2 мільярди гривень — для 220 громад, у яких зменшилися надходження від податку на нерухомість, плати за землю та єдиного податку;

85,5 мільйона гривень — компенсація втрат податку на прибуток для обласних бюджетів Донецької, Кіровоградської, Одеської та Сумської областей;

понад 109 мільйонів гривень — для запобігання виникненню заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Крім того, уряд скасував обмеження щодо напрямів використання додаткової дотації для прифронтових громад. Це дозволяє місцевій владі спрямовувати кошти на першочергові потреби залежно від актуальної ситуації.

«Розподіл дає змогу вирівняти фінансові диспропорції в місцевих бюджетах, забезпечити стабільні виплати зарплат у бюджетній сфері та компенсувати втрати доходів громад, спричинені російською агресією. Це рішення підтримує роботу шкіл, лікарень, соціальних установ та органів місцевого самоврядування у регіонах, які найбільше потребують державної допомоги», — зазначили в Мінфіні.

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада ухвалила державний бюджет на наступний рік, закріпивши норму про те, що в місцевих бюджетах залишатиметься 64% податку на доходи фізичних осіб. Водночас фактично громади отримають лише 60% ПДФО, адже додаткові 4% Рада зобов’язала спрямовувати виключно на погашення заборгованості з різниці в тарифах та розрахунки за енергоносії.