Миколаївщина отримає додаткову держсубвенцію на протипожежну безпеку в школах
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- Світлана Іванченко
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19:19, 21 травня, 2025
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Уряд виділив додаткову субвенцію 272,5 мільйонів гривень на безпеку в закладах освіти, серед регіонів-отримувачів — і Миколаївська область. Кошти спрямують на облаштування безпечних умов в школах.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, висловивши сподівання, що регіони ефективно використають дотації.
— Очікуємо від регіонів та громад ефективного використання цих коштів. Наша спільна мета — захистити кожну дитину, створити комфортне освітнє середовище, дати дітям простір для отримання знань, соціалізації і розвитку, — зазначив Денис Шмигаль.
Як уточнив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук, місцеві бюджети отримають дотацію на реалізацію публічних інвестиційних проєктів. Зокрема, на протипожежний захист у загальноосвітніх закладах, а також у військових ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою та військово-морських ліцеях.
Раніше повідомлялось, ще два ліцеї на Миколаївщині долучаться до експериментального проєкту Міністерства освіти і науки України, спрямованого на посилення безпеки в навчальних закладах.
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