Миколаївщина отримає додаткову держсубвенцію на протипожежну безпеку в школах

Укриття в одні зі шкіл Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

Уряд виділив додаткову субвенцію 272,5 мільйонів гривень на безпеку в закладах освіти, серед регіонів-отримувачів — і Миколаївська область. Кошти спрямують на облаштування безпечних умов в школах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, висловивши сподівання, що регіони ефективно використають дотації.

— Очікуємо від регіонів та громад ефективного використання цих коштів. Наша спільна мета — захистити кожну дитину, створити комфортне освітнє середовище, дати дітям простір для отримання знань, соціалізації і розвитку, — зазначив Денис Шмигаль.

Як уточнив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук, місцеві бюджети отримають дотацію на реалізацію публічних інвестиційних проєктів. Зокрема, на протипожежний захист у загальноосвітніх закладах, а також у військових ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою та військово-морських ліцеях.

Раніше повідомлялось, ще два ліцеї на Миколаївщині долучаться до експериментального проєкту Міністерства освіти і науки України, спрямованого на посилення безпеки в навчальних закладах.