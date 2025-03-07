Безпечні школи: ще два ліцеї на Миколаївщині візьмуть участь у програмі Міносвіти

Ще два ліцеї на Миколаївщині посилять безпеку в межах освітнього проєкту. Фото: архів «МикВісті»

Ще два ліцеї на Миколаївщині долучаться до експериментального проєкту Міністерства освіти і науки України, спрямованого на посилення безпеки в навчальних закладах.

До переліку учасників внесли Південноукраїнський ліцей № 2 та Первомайський ліцей «Ерудит».

Відповідне рішення опубліковане на сайті МОН, повідомляють «МикВісті».

Раніше до ініціативи приєдналися:

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• Баштанський ліцей №1 Баштанської міської ради;

• Баштанський ліцей №2 Баштанської міської ради;

• Колосівський ліцей Веселинівської селищної ради;

• Баловненський ліцей Костянтинівської сільської ради.

Експериментальний проєкт затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1245 і передбачає облаштування укриттів, встановлення відеокамер, тривожних кнопок і металодетекторів. Також школи повинні мати високі паркани, протипожежний захист і безпечні підходи до навчального закладу.

Участь у програмі є добровільною. Вона розрахована на школи, де навчається понад двісті учнів і які працюють у звичайному або змішаному форматі.

У 2025 навчальному році до проєкту планують залучити до 2000 шкіл по всій Україні, а в наступному навчальному році — ще 3000.

Нагадаємо, про реалізацію даного проєкту на Миколаївщині стало відомо у грудні 2023 року. Начальник ГУНП Миколаївської області Сергій Махно тоді додав, що поки тривають дискусії щодо питання носіння зброї.

У 2024 році в школах Миколаївської області, де діє очне або змішане навчання, запустили в роботу проєкт «Офіцери шкільної безпеки».

Депутати Миколаївської міської ради звернулися до президента Володимира Зеленського, Верховної ради та Кабміну з пропозицією залучити поліцейських охорони до перевірки навчальних закладів міста у разі повідомлень про мінування.

Раніше на депутатських комісіях керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко пояснила, що посади таких поліцейських в школах та садках вводились у 2023 році, але тоді навчальні заклади Миколаєва не працювали і місто не брало участь у цьому проєкті.

Вона додала, що поліцейські служби освітньої безпеки під час повідомлень про мінування могли б перевіряти територію і у разі виявлення підозрілих предметів викликати фахівців.

Загалом на забезпечення роботи поліцейських безпеки у очних закладах освіти у Миколаєві необхідно понад 30 мільйонів гривень. Через це міська рада звернулася до Кабінету Міністрів України із проханням виділити субвенцію на фінансування відповідної програми.