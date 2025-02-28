Миколаєву на роботу офіцерів безпеки у школах та дитсадках необхідно понад ₴30 млн, — управління освіти

Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. Фото: «МикВісті»

На забезпечення роботи поліцейських безпеки у очних закладах освіти у Миколаєві необхідно понад 30 мільйонів гривень. Через це міська рада звернулася до Кабінету Міністрів України із проханням виділити субвенцію на фінансування відповідної програми.

Про це у пʼятницю, 28 лютого, під час брифінгу розповіла керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко, пишуть «МикВісті».

— Сьогодні у представників поліції і так є вимога негайно виїжджати до закладів освіти після повідомлень про замінування. Але оскільки мінування масові, багато працюючих закладів освіти, оскільки у нас закладами освіти мінуються ще ряд інших об'єктів на території міста, поліція чисто фізично не може встигнути виїхати. Управління освіти спільно з керівниками закладів ініціювало питання того, що ми не можемо постійно через масові мінування виводити дітей на вулицю. Ми не знаємо, в яку частину ми виводимо, безпечно чи небезпечно це. Ми вимушені постійно відволікати батьків, бо ми не знаємо, коли нас обстежать і дозволять зайти, — зазначила Ганна Личко.

Крім того, у мерії проводились наради за участю поліції, ДСНС та управління освіти, за підсумках яких було вирішено збільшити кількість поліцейських груп, які реагують на мінування шкіл та залучити «поліцейських освіти», але з розширенням їхніх повноважень. Для цього місту необхідні додаткові фінанси.

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— Намагалися спільно з поліцією відпрацювати першочерговість обстеження об'єктів, відпрацювати маршрути, куди швидше виїхати. Намагалися відпрацювати збільшення кількості груп поліції, але знову ж таки ці уповноважені не міської ради, не управління освіти, а поліції. Шляхом такої роботи ми змогли дійти до певних результатів. Перше, це заклади дошкільної освіти. Їх обстежували в першу чергу, бо це наймолодші діти. Найкраще з цим справлялися в Інгульському районі. Поліцейські освіти непогано себе проявили, але ці поліцейські не наділені повноваженнями приймати рішення. Якщо є такі поліцейські, чому б їх не наділити такими повноваженнями? Для цього вчора депутати підкресли зведення до Кабінету міністрів України, щоб повноваження цих поліцейських розширити. Ми просили, щоб фінансування було насамперед через субвенцію з державного бюджету, бо це не маленькі кошти. За попередньою інформацією, зарплата цих поліцейських значно вища, ніж зарплата будь-якого працівника освіти, — розповіла посадовиця.

За підрахунками, зарплата одного поліцейського становить 36 тисяч гривень на місяць. Загалом витрати на програму перевищать 30 мільйонів гривень.

При цьому, як каже Ганна Личко, прогалин у навчальній програмі у дітей за цей час не спостерігаються.

— Деякі заклади освіти йдуть таким чином, що після повідомлення про масове замінування вони розпускають дітей по домівках і приблизно з 12 години продовжується освітній процес у дистанційному форматі. І знову ж таки, про мінування закладів освіти ми практично отримуємо повідомлення майже в один і той самий час. Деякі заклади освіти виходять на навчання з 7:30, деякі заклади освіти взагалі перейшли на формат навчання з 12:00. Кожен максимально намагається обрати отой ефективний для себе шлях організації освітнього процесу. Інколи деякі заклади освіти відразу приймали рішення йти на дистанційне навчання, особливо тоді, коли було мінування із масовою стріляниною. Коли ми такі повідомлення отримуємо, часто ми їх отримуємо у п'ятницю, суботу. У заклади освіти, до яких поліція не виїжджала, на вихідних не обстежувала, то вони так само відразу приймали рішення щодо дистанційного формату навчання, — сказала вона.

Як відомо, у січні та лютому в Миколаєві майже чи не щодня фіксували повідомлення про замінування всіх шкіл міста, а також будівлі обласної ради, кабінету начальника Головного управління поліції області та офісів деяких компаній.

У зв'язку з цим у Миколаєві розробили алгоритм для керівників комунальних підприємств, шкіл, лікарень та інших установ на випадок повідомлення про замінування.

27 л.того депутати Миколаївської міської ради звернулися до президента Володимира Зеленського, Верховної ради та Кабміну з пропозицією залучити поліцейських охорони до перевірки навчальних закладів міста у разі повідомлень про мінування.

Раніше на депутатських комісіях керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко пояснила, що посади таких поліцейських в школах та садках вводились у 2023 році, але тоді навчальні заклади Миколаєва не працювали і місто не брало участь у цьому проєкті.