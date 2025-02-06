У мерії Миколаєва створять новий алгоритм дій у разі замінувань шкіл і дитсадків

Укриття в школах Миколаївщини, які почали працювати офлайн, архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві розробляють новий алгоритм дій на випадок повідомлень про замінування, зокрема для шкіл, дитсадків та інших важливих об’єктів.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков.

Через повідомлення про замінування шкіл та дитсадків у міськраді розглядають можливість вдосконалення процедур реагування. Новий протокол передбачатиме чітку послідовність дій і алгоритм розмінування об’єктів.

Віцемер пояснив, що поліція не може відмовитись від своїх стандартних регламентів, а керівники шкіл або дитсадків також повинні дотримуватись старих протоколів, що були розроблені у мирний час.

— У середу, 5 лютого, ми провели засідання комісії ТБНС, на якому розробили процедуру, що регламентує, як діяти під час повідомлень про замінування та визначає порядок розмінування об’єктів. Її зараз доопрацювують, після погодження ми її надішлемо, — зазначив Віталій Луков.

Однак він підкреслив, що новий алгоритм не буде ідеальним, адже основна відповідальність за прийняття рішень у разі загрози ляже на керівників освітніх закладів.

— Важливо розуміти, що існуючі документи, які регламентують дії в надзвичайних ситуаціях, були розроблені до повномасштабного вторгнення, і тому вони потребують актуалізації, — сказав він.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві через щоденні повідомлення про замінування шкіл і дитсадків влада розглядає можливість переходу навчальних закладів на дистанційну форму навчання.