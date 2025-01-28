Миколаїв може перевести школи на дистанційне навчання через масові «мінування»

Укриття в школах Миколаївщини, які почали працювати офлайн, архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві через щоденні повідомлення про замінування шкіл і дитсадків влада розглядає можливість переходу навчальних закладів на дистанційну форму навчання.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков.

За словами першого віце-мера, повідомлення про замінування шкіл або дитсадків надходять п’ять днів на тиждень.

— Такі замінування відбуваються по всій Україні, крім трьох областей — Донецької, Луганської та Херсонської. В інших областях, в інших школах ситуація така ж, як у нас. За перший місяць нового року повідомлення про замінування стали надходити набагато частіше, ніж торік — у десять разів більше, — зазначив він.

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Міністерство освіти і науки України наразі не надає чітких рекомендацій щодо формату навчання в умовах таких масових повідомлень про замінування, залишаючи це питання на розсуд місцевої влади.

— Міністерство освіти поки що не надало конкретних рекомендацій, окрім того, кожна школа має право вирішувати, як організувати навчальний процес — дистанційно чи змішано. У найближчі дні ми обговоримо це з міським головою й вирішимо, чи рекомендувати директорам шкіл перейти на дистанційне навчання, — сказав він.

Віталій Луков додав, що постійні евакуації значно затримують навчальний процес, тому дистанційна форма може стати компромісним рішенням.

— Ми розуміємо, що навчання, як цього й минулого тижня, — це не навчання. Постійні зриви уроків означають, що ні дистанційної, ні очної роботи немає. Тому школи можуть автономно вирішувати, як їм діяти. Якщо школи вирішать перейти на дистанційне навчання, то поліція зможе швидше перевіряти повідомлення про замінування, і діти не стоятимуть довго на вулиці під час евакуацій. Є батьківська рада чи рада школи в кожному закладі, вони також можуть прийняти рішення, — сказав він.

Щодо самого процесу реагування на замінування, місцева влада не має змоги переглянути жорсткі протоколи безпеки, оскільки це питання належить до компетенції центральної влади.

— Це не наші повноваження. Тільки влада на центральному рівні може змінювати це, але там дуже жорсткі процедури та виписані чіткі протоколи. Ми не можемо не виводити дітей і при цьому проводити перевірку щодо замінування школи або дитсадка. Це безвідповідально. У першу чергу, я сподіваюся, всі розуміють, що йде війна з неадекватом. І зараз ворог використовує всі засоби і методи, щоб максимально тероризувати мирне населення, — резюмував він.

Як відомо, період з 20 по 27 січня 2025 року в Миколаєві майже не щодня фіксуються повідомлення про замінування всіх шкіл міста, а також будівлі обласної ради, кабінету начальника Головного управління поліції області та офісів деяких компаній.