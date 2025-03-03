У Миколаєві цьогоріч ще у 12 школах встановлять автоматичну пожежну сигналізацію

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В 2025 році в школах Миколаєва хочуть встановити системи автоматичної пожежної сигналізації у 12 закладах. Крім того, ще у 6 закладах облаштують блискавкозахист.

На це влада консолідувала зусилля задля покращення безпеки у закладах освіти, зазначила керівниця управління освіти Миколаївської міськради Ганна Личко під час брифінгу.

Посадовиця зазначила, що у 2023 році в 21 закладі освіти було встановлено автоматичну протипожежну сигналізацію (АПС). З них 8 облаштувало управління освіти, а 13 – управління капітального будівництва. У 16 закладах освіти було встановлено системи блискавкозахисту, а в 14 – проведено обробку дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином.

— Напевно, під час війни ми змогли таки консолідувати всі зусилля для того, щоб багато зробити у порівнянні з усіма попередніми роками, — сказала вона.

В цьому році влада продовжуватиме працювати над над забезпеченням протипожежної безпеки. Кошти в бюджеті на дані витрати є, наголосила Ганна Личко.

— Управління капітального будівництва має зараз кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації для облаштування АПС та оповіщення про пожежу у 12 закладах освіти. Крім того, управління освіти має намір ще у 6 закладах освіти зробити блискавкозахист. Отже, станом на сьогодні, без цих робіт на 2025 рік, ми маємо 75 об'єктів, забезпечених системою автоматичної протипожежної сигналізації, 100 закладів освіти, облаштованих системами захисту від прямого попадання блискавки. Це ще не всі заклади освіти будуть облаштовані АПС-ками і блискавкозахистом, але робота над цим останні два роки ведеться дуже щільно. Думаю, що за декілька років ми це питання закриємо. Залишаться періодичні потреби, — сказала Ганна Личко.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року такі системи були встановлені у двох школах. Ремонт автоматичної пожежної сигналізації в ліцеї №28 коштував 2 мільйона гривень, у той час коли орієнтовна вартість ремонту сигналізації у гімназії №32 — 952 тисячі гривень.