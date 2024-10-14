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Управління освіти виділить ₴2,9 млн на пожежну сигналізацію у двох миколаївських закладах освіти

Пожежна сигналізація. Фото для ілюстрації з сайту vlasno.infoПожежна сигналізація. Фото для ілюстрації з сайту vlasno.info

Управління освіти Миколаївської міської ради оголосило тендери на поточний ремонт системи пожежної сигналізації у миколаївському ліцеї №28 та гімназії №32.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

На це замовник планує витратити загалом 2,9 мільйона гривень.

Ремонт автоматичної пожежної сигналізації в ліцеї №28 орієнтовно коштуватиме 2 мільйона гривень, у той час коли орієнтовна вартість ремонту сигналізації у гімназії №32 — 952 тисячі гривень.

Скриншот з системи ProZorroСкриншот з системи ProZorro
Скриншот з системи ProZorroСкриншот з системи ProZorro

Підрядник, згідно тендерної документації, у двох випадках повинен буде до 15 грудня 2024 року поставити навчальним закладам відповідне устаткування та виконати його пусконалагоджувальні роботи. 

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, підрядника обиратимуть 21 жовтня. 

Нагадаємо, станом на жовтень в очному/змішаному форматі працює вже 31 заклад середньої освіти.

 Загалом з 1 вересня в Миколаївській області розпочали навчання близько 75 тисяч учнів, які відвідуватимуть заняття офлайн або в змішаній формі.

Також зазначимо, що у Миколаєві з 2 вересня в очній та змішаній формі запрацювали 26 шкіл, які мають облаштовані укриття. Раніше міська влада планувала відкрити для очного навчання 40 шкіл у Миколаєві. Але батьки самостійно обиратимуть формат навчання для дітей. 

У Миколаєві у школах цьогоріч навчатиметься 37 671 учень. Порівняно з попереднім 2023-2024 навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 531 дитини.

Також раніше начальниця управління освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська повідомила, що у Миколаївській області спостерігається дефіцит вчителів різних предметів. Найбільше заклади освіти потребують викладачів хімії, фізики та біології.

Проте, у Миколаєві через відтік школярів вирішили обʼєднати класи в навчальних закладах, які працюватимуть дистанційно. Через це частину вчителів доведеться скоротити. В управлінні освіти обіцяють влаштувати педагогів, які підпадають під скорочення, у інші навчальні заклади, де не вистачає працівників.

У матеріалі Міністерства освіти від 5 червня 2024 року йдеться про те, що наповнюваність класів, які вчаться дистанційно у 2024-2025 навчальному році, може бути більшою за 24 учні (для перших класів) та за 30 учнів (для інших класів). Ця норма чинна під час дії воєнного стану. У той час коли наповнюваність класів, які вчаться очно або у змішаному форматі не має перевищувати 24 учні у початкових та 30 у інших класах.

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