  • вівторок

    8 жовтня, 2024

  • 17.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 8 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 17.9° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві в очному форматі працює вже 31 школа

Навчальний клас у пошкодженій Першій українській гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»Навчальний клас у пошкодженій Першій українській гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Станом на жовтень в очному/змішаному форматі працює вже 31 заклад середньої освіти.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, планують працювати очно/змішано ще 11 навчальних закладів по завершенню ремонтних робіт в укриттях та будівлях.

Окрім цього, ще в 15 закладах проводяться облаштування найпростіших укриттів.

Мер зауважив, що наразі у місті діє три форми навчання школярів: дистанційна, очна та змішана. Батьки самі визначають, як краще для їхніх дітей.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «МикВісті» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.

Останні новини про: школи Миколаєва

Понад 2,6 тисячі першокласників планують навчатися у школах Миколаєва — це на 17% менше, ніж минулоріч
У Миколаєві звільняють вчителів та об‘єднують класи за три дні до початку навчання
Топ-10 шкіл Миколаївщини за підсумками НМТ-2024: на першому місці ліцей імені Чайки

Читайте також:

новини

У Миколаївській області відбудували 40% об’єктів культури, пошкоджених через російські обстріли

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві демонтували радянську зірку з пам'ятника на честь 40-річчя Перемоги

Аліна Квітко
новини

Богославськ замість Ольвіополя: в Раді внесли ще одну постанову про перейменування Первомайська

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Ми не знаємо — живий він чи ні, ми просто чекаємо». У Миколаєві пройшла чергова акція на підтримку військовополонених

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Паралельні світи у графіці»: у музеї Миколаєва представили виставку художника Комарницького

Даріна Мельничук

Останні новини про: школи Миколаєва

Топ-10 шкіл Миколаївщини за підсумками НМТ-2024: на першому місці ліцей імені Чайки
У Миколаєві звільняють вчителів та об‘єднують класи за три дні до початку навчання
Понад 2,6 тисячі першокласників планують навчатися у школах Миколаєва — це на 17% менше, ніж минулоріч

Миколаївська міськрада планує виплатити ₴225 тис. переможцям конкурсу на кращий проєкт реконструкції пологового будинку №3

Богославськ замість Ольвіополя: в Раді внесли ще одну постанову про перейменування Первомайська

5 годин тому

В Україні створили ще два індустріальні парки: один з них на Миколаївщині

Альона Коханчук

Головне сьогодні