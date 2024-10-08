У Миколаєві в очному форматі працює вже 31 школа

Навчальний клас у пошкодженій Першій українській гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Станом на жовтень в очному/змішаному форматі працює вже 31 заклад середньої освіти.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, планують працювати очно/змішано ще 11 навчальних закладів по завершенню ремонтних робіт в укриттях та будівлях.

Окрім цього, ще в 15 закладах проводяться облаштування найпростіших укриттів.

Мер зауважив, що наразі у місті діє три форми навчання школярів: дистанційна, очна та змішана. Батьки самі визначають, як краще для їхніх дітей.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «МикВісті» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.