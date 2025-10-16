  • четвер

Ольга Решетилова стала військовим омбудсманом в Україні

Ольга Решетилова (Кобилянська) призначена на посаду військового омбудсмана. Фото: СуспільнеОльга Решетилова (Кобилянська) призначена на посаду військового омбудсмана. Фото: Суспільне

В Україні вперше з'явився військовий омбудсман, відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. На цю посаду призначили Ольгу Решетилову (Кобилянську).

Іншим указом президент звільнив її з посади уповноваженої з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей, яку Решетилова обіймала з грудня 2024 року.

Нагадаємо, 18 вересня Володимир Зеленський підписав закон про запровадження інституту військового омбудсмана, а 19 вересня — про створення Офісу військового омбудсмана.

Цей офіс стане постійним допоміжним органом при президентові України та відповідатиме за цивільний контроль за дотриманням прав усіх складових Сил оборони.

До сфери його діяльності належить захист прав чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору на окупованих територіях, а також правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

