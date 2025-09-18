Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Президент підписав закон про військового омбудсмена

Володимир Зеленський, фото: пресслужба Офісу Президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує в Україні інститут військового омбудсмена.

Відповідний документ (№13266) оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Військового омбудсмена призначатиме президент на п’ятирічний термін, але не більше ніж двічі поспіль. Для підтримки його роботи створять Офіс військового омбудсмена — допоміжний орган контролю у сфері безпеки та оборони.

Нагадаємо, що у червні цього року Парламент ухвалив  законопроєкт, який передбачає створення інституту військового омбудсмена — посадовця, що опікуватиметься захистом прав військовослужбовців. За документ проголосували 287 народних депутатів.

Ідея створити цю посаду виникла ще у квітні 2024 року, коли Міноборони разом із уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем заснували Центральне управління захисту прав військовослужбовців.

