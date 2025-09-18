Президент підписав закон про військового омбудсмена
-
- Альона Коханчук
-
•
-
14:09, 18 вересня, 2025
-
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує в Україні інститут військового омбудсмена.
Відповідний документ (№13266) оприлюднений на сайті Верховної Ради.
Військового омбудсмена призначатиме президент на п’ятирічний термін, але не більше ніж двічі поспіль. Для підтримки його роботи створять Офіс військового омбудсмена — допоміжний орган контролю у сфері безпеки та оборони.
Нагадаємо, що у червні цього року Парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає створення інституту військового омбудсмена — посадовця, що опікуватиметься захистом прав військовослужбовців. За документ проголосували 287 народних депутатів.
Ідея створити цю посаду виникла ще у квітні 2024 року, коли Міноборони разом із уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем заснували Центральне управління захисту прав військовослужбовців.
Останні новини про: Володимир Зеленський
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.