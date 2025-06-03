Рада підтримала створення посади військового омбудсмена

Верховна Рада України. Ілюстраційне фото: REUTERS

Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №13266, який передбачає створення інституту військового омбудсмена — посадовця, що опікуватиметься захистом прав військовослужбовців. За документ проголосували 287 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Згідно з проєктом, військового омбудсмена та його заступників призначатиме президент. Для забезпечення їхньої роботи також створять Офіс військового омбудсмена — як орган, що здійснюватиме цивільний контроль у сфері безпеки та оборони.

У законі прописані правила подання скарг військовими, порядок перевірок у частинах та взаємодія омбудсмена з іншими державними органами.

Нагадаємо, що ідея створити цю посаду виникла ще у квітні 2024 року, коли Міноборони разом із уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем заснували Центральне управління захисту прав військовослужбовців.