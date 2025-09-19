Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмена
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
21:31, 19 вересня, 2025
-
Президент України Володимир Зеленський 19 вересня підписав указ про створення Офісу військового омбудсмена. Очолить новостворений орган уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова.
Про це Глава держави повідомив у вечірньому зверненні.
Зеленський нагадав, що напередодні підписав закон про військового омбудсмена, а тепер затвердив указ, який дозволить запустити роботу інституції. Офіс стане постійним допоміжним органом при Президентові України. Він забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони: військовослужбовців, резервістів, добровольчих формувань, учасників руху опору та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.
Військовий омбудсмен зможе розглядати скарги, ініціювати перевірки та пропонувати рішення щодо проблемних питань проходження служби. Щороку він звітуватиме Президенту та Верховній Раді.
— Попереду – запуск інституції, системної роботи. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони було це відчутно: робимо те, що посилює армію і захищає воїнів, — підсумував Володимир Зеленський.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Президент підписав закон про військового омбудсмена.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.