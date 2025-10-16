В Одесі представили голову військової адміністрації Сергія Лисака. Фото: Укрінформ

В Одесі депутатам міської ради представили очільника новоствореної міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Як повідомляє «Укрінформ», церемонія пройшла за участю віцепрем'єр-міністра Олексія Кулеби, заступника керівника Офісу Президента Віктора Микити, голови Одеської ОВА Олега Кіпера та виконуючий обов'язки мера Одеси Ігоря Коваля.

— На посаду голови МВА призначається генерал, бойовий офіцер Сергій Лисак. Впевнений, що така людина сьогодні потрібна Одесі , — сказав Віктор Микита.

Кулеба зі свого боку зазначив, що Лисак має великий досвід управління громадами в надскладних умовах.

— Він очолював Дніпропетровську ОВА. Регіон, який постійно потерпає від обстрілів. Водночас Дніпропетровщина є одним з економічних центрів нашої країни. Регіон працює. В цьому є велика заслуга керівника області. Я впевнений, що зараз це велике підсилення Одеси, міста стратегічного значення для України, — сказав Олексій Кулеба.

Він додав, що Україну очікує надскладна зима, і зараз Одеса як ніколи потребує чіткої координації між усіма гілками влади та військовими.

Кулеба також закликав депутатів міськради до максимальної співпраці з МВА.

— Впевнений, що Лисак зможе забезпечити порядок та ефективне управління і взаємодію усіх служб, — додав він.

Лисак, в свою чергу, подякував за довіру та зазначив, що пріоритетом у роботі стане безпекова складова.

— Нашу державу щодня атакує ворог, тож пріоритетом буде безпекова складова. Але також ми не забудемо і про соціальну складову, за наших хлопців та дівчат, які боронять країну. Хотілося б підняти питання й питання про медицину і освіту, — зазначив Сергій Лисак.

Голова МВА також наголосив, що в Одесі необхідно вирішити проблему з системою водовідведення, щоб не повторилася трагедія 30 вересня, коли від зливи загинули 10 людей.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 15 жовтня призначив Сергія Лисака начальником Одеської міської військової адміністрації.

Напередодні Володимир Зеленський анонсував ці кадрові зміни та наголошував, що Одеса «заслуговує на більший захист і більшу підтримку».

Рішення ухвалили на тлі про припинення українського громадянства міського голови Одеси Геннадія Труханова.