Наступного тижня парламент розгляне призначення віцепрем’єрки з гуманітарної політики

Тетяна Бережна. Фото: wim.org.ua

Фракція «Слуга народу» підтримала кандидатуру Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики — міністерки культури України.

Про це повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук.

За її словами, тепер очікують офіційного подання прем’єр-міністерки Юлії Свириденко до Верховної Ради. Голосування може відбутися вже наступного пленарного тижня, після розгляду кандидатури Комітетом гуманітарної та інформаційної політики.

Нагадаємо, що Тетяни Бережна наразі виконує обов’язки міністерки культури.

