  • середа

    8 жовтня, 2025

  • 14.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 14.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Наступного тижня парламент розгляне призначення віцепрем’єрки з гуманітарної політики

Тетяна Бережна. Фото: wim.org.uaТетяна Бережна. Фото: wim.org.ua

Фракція «Слуга народу» підтримала кандидатуру Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики — міністерки культури України.

Про це повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук.

За її словами, тепер очікують офіційного подання прем’єр-міністерки Юлії Свириденко до Верховної Ради. Голосування може відбутися вже наступного пленарного тижня, після розгляду кандидатури Комітетом гуманітарної та інформаційної політики.

Нагадаємо, що Тетяни Бережна наразі виконує обов’язки міністерки культури.

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що депутатки місцевих рад, які працюють на громадських засадах, тепер зможуть безперешкодно перетинати держкордон під час воєнного стану.

Останні новини про: Війна в Україні

На дорогах Миколаївщини встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів, — Кім
У Херсоні російський дрон атакував авто: загинули двоє людей
Росія вийшла з угоди зі США про утилізацію плутонію для ядерних ракет
Реклама

Читайте також:

новини

На дорогах Миколаївщини встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів, — Кім

Юлія Бойченко
новини

Студія 3D-друку: у Миколаєві працює освітній простір для реалізації творчих ідей

Даріна Мельничук
новини

«Якщо не збирається рада», — голова Конгресу при Президентові пояснила причини, коли потрібно вводити військові адміністрації у містах

Аліна Квітко
новини

«Проєкт масштабний», — на будівництво нових водоочисних для Миколаєва потрібно близько €120 млн

Юлія Бойченко
новини

«Діти ригають», — Кім заявив, що у громадах Миколаївщині хочуть відремонтувати дороги, де їздять шкільні автобуси

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росія вийшла з угоди зі США про утилізацію плутонію для ядерних ракет
У Херсоні російський дрон атакував авто: загинули двоє людей
На дорогах Миколаївщини встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів, — Кім

На дорогах Миколаївщини встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів, — Кім

Виконком підтримав трирічну програму підтримки миколаївських лікарень

8 годин тому

Студія 3D-друку: у Миколаєві працює освітній простір для реалізації творчих ідей

Головне сьогодні