Клуб

Фалєєв, більше не «імперець»: Інститут нацпам’яті оновив списки діячів, які підпадали під деколонізацію

Вулиця Адмірала Макарова до 1986 року носила ім‘я польського революціонера Юрія Мархлевського, на деяких будинках досі збереглися старі адресні таблички, архівне фото «МикВісті»Вулиця Адмірала Макарова до 1986 року носила ім‘я польського революціонера Юрія Мархлевського, на деяких будинках досі збереглися старі адресні таблички, архівне фото «МикВісті»

Український інститут національної пам’яті оприлюднив переліки осіб і подій, об’єкти, присвячені яким, містять або не містять символіку російської імперської політики.

Документи укладено на основі висновків Експертної комісії відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Згідно з оновленими списками, частина діячів, чиї імена раніше потрапляли під процес деколонізації, тепер офіційно не вважаються такими, що уособлюють російську імперську політику.

У Миколаєві 2024 року в рамках деколонізації перейменували низку вулиць, які тепер, за новими висновками, могли би зберегти старі назви. Зокрема:

  • Вулиця Карла Брюллова — тепер Олексія Соколовського.

Карл Брюллов (1799–1852) — художник, один з організаторів викупу Тараса Шевченка з кріпацтва, викладав українським митцям.

  • Провулок Герцена — тепер Бредіхіна.

Олександр Герцен (1812–1870) — письменник і філософ, прихильник ідеї незалежності України.

  • Провулок Короленка — тепер Євгена Гуцала.

Володимир Короленко (1853–1921) — письменник і громадський діяч, який виступав проти репресій і національного гноблення.

  • Вулиця Некрасова — тепер Василя Стуса.

Микола Некрасов (1821–1878) — поет і публіцист, який не глорифікував російську імперську політику.

  • Провулок Миколи Пирогова — тепер Миколаївський.

Микола Пирогов (1810–1881) — хірург і педагог, засновник військово-польової хірургії, який мав тісні зв’язки з Україною.

  • Вулиця Академіка Івана Павлова — тепер Петра Дяченка.

Іван Павлов (1849–1936) — фізіолог, лауреат Нобелівської премії, не займався пропагандою імперських ідей.

  • Вулиця Кондратія Рилєєва — тепер В’ячеслава Липинського.

Кіндрат Рилєєв (1795–1826) — поет-декабрист, який підтримував ідеї національного визволення України.

  • Вулиця Фалєєвська — тепер Олексія Вадатурського. Також у 2022 році демонтували його скульптуру, яка знаходилася на Набережній неподалік будівлі міської ради.

Михайло Фалєєв — один із засновників Миколаєва, керував будівництвом ключових споруд у місті наприкінці XVIII століття.

  • Вулиця Чехова та провулок Чехова — тепер вулиця і провулок Григорія Сковороди.

Антон Чехов (1860–1904) — письменник українського походження, реформатор театру, життя і творчість якого були тісно пов’язані з Україною.

  • Вулиця Костянтина Ціолковського — тепер Млинарська.

Костянтин Ціолковський (1857–1935) — науковець, один із засновників космонавтики, не мав стосунку до імперської політики.

Таким чином, у Миколаєві частину перейменувань 2024 року було здійснено щодо осіб, які, за оновленою позицією Інституту нацпам’яті, не підпадають під деколонізацію.

В Інституті наголосили, що оприлюднені переліки не є остаточними й надалі поповнюватимуться новими висновками про діячів різних історичних періодів — від Московського царства до сучасної Росії.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів — влада планує позбутись в місті від всіх російських назв. Також депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До списку членів комісії увійшли:

— Євген Гомонюк — фахівець зв’язків з громадськістю комунальної установи Миколаївської міськради «Агенція розвитку Миколаєва»;

— Катерина Мірзоян — кандидат мистецтвознавства, старший викладач КНУКіМ;

— Тетяна Губська — провідний науковий співробітник Миколаївського обласного краєзнавчого музею, почесний працівник туризму України;

— Олександр Глущенко — голова ГО «Спортивний Корпус Миколаїв»;

— Юрій Котляр — доктор історичних наук, завідувач кафедри історії ЧНУ ім. Петра Могили;

— Микита Плеханов — голова ГО «Рух свідомих громадян»;

— Роман Бойко — голова правління ГО «Асоціація учасників та інвалідів АТО»;

— Таміла Бугаєнко — громадський діяч;

— Олександр Тригуб — доктор історичних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ЧНУ ім. Петра Могили, голова миколаївської обласної організації «Національна спілка краєзнавців України»;

— Олександр Смирнов — старший викладач кафедри історії Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, член Національної спілки археологів України;

— Інга Хоржевська — директор центральної міської бібліотеки ім. М. Кропивницького.

Зокрема у липні 2024 року на Миколаївщині завершили процес перейменування та затвердили нові назви для 411 вулиць та провулків. У Миколаєві перейменували 49 вулиць і провулків, які дублювалися.

Оновлені назви населених пунктів Миколаївської області, які перейменували восени 2024 року, вже відображаються у сервісі Google Maps.

Миколаївська міська рада передала на баланс області демонтовані елементи пам’ятників та стел. Далі їх передадуть до Миколаївського обласного краєзнавчого музею.

