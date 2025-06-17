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У Миколаєві демонтовані пам’ятники передадуть краєзнавчому музею

Демонтований до музею Миколаєва бюст генерала Олександра Суворова. Фото: «МикВісті»Демонтований до музею Миколаєва бюст генерала Олександра Суворова. Фото: «МикВісті»

Миколаївська міська рада планує передати на баланс області демонтовані елементи пам’ятників та стел. Далі їх передадуть до Миколаївського обласного краєзнавчого музею.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Йдеться про:

  • 51 бронзову деталь з головної стели Меморіального комплексу на честь 68 десантників-ольшанців. Їхня загальна вартість — понад 29 тисяч гривен.

  • Пам’ятник Володимиру Леніну, який зберігається без вартості.

  • 29 частин пам’ятника Віктору Лягіну, зокрема бюст і літери з написів. Їх оцінили у понад 36 тисяч гривень.

  • Дві мідні скульптури з пам’ятника «Юність» (1978 р., автори Макушин і Попова) — їхня вартість становить 163,8 тисячі гривень.

Усі ці об’єкти знаходяться на балансі КП «Миколаївські парки». Передачу здійснюють згідно із законом про заборону комуністичної символіки. Надалі пам’ятники зберігатимуться в музеї як історичні експонати.

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