В Николаеве сегодня, 21 октября, была демонтирована скульптура первого горожанина Михаила Фалеева, которая находилась на Набережной неподалеку от здания городского совета.

Об этом сообщила спикер полиции Николаевской области Ирина Воронцова.

По ее словам, это сделано для того, чтобы уберечь памятник от обстрелов российских оккупантов. Работы по демонтажу были выполнены работниками коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог».

«Кто там кричал по поводу защиты скульптуры Фалеева? Отвечаю: сегодня, 21 октября, скульптуру Михаила Леонтьевича спрятали, чтобы уберечь от обстрелов русских оккупантов. Это – наша история, наша идентичность, и нужно уважать память великих людей, которые многое сделали для нашего города, для нашей государственности», – написала Ирина Воронцова, опубликовав соответствующие фотографии.

Отметим, что накануне работники коммунальных служб выполнили работу по защите памятника Святому Николаю в Каштановом сквере. Его полностью обложили мешками с песком и накрыли брезентом.

19 октября в Николаеве прогремел взрыв, в результате которого был взорван памятник Солдатам правопорядка, установленный во времена Советского Союза.