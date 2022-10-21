Сегодня, 21 октября, работники коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» завершили работы у памятника Святому Николаю. Его повенью обложили мешками с песком и накрыли брезентом.
Об этом сообщает городской голова Александр Сенкевич.
— Такую защиту убережет памятник от обломков и взрывной волны. Спасибо коммунальщикам за работу, - написал он.
Напомним, памятник покровителю города - Святому Николаю начали облагать мешками с песком 19 октября.
Сегодня, 21 октября, работники коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» завершили работы у памятника Святому Николаю. Его повенью обложили мешками с песком и накрыли брезентом.
Об этом сообщает городской голова Александр Сенкевич.
— Такую защиту убережет памятник от обломков и взрывной волны. Спасибо коммунальщикам за работу, - написал он.
Напомним, памятник покровителю города - Святому Николаю начали облагать мешками с песком 19 октября.