Сегодня, 21 октября, работники коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» завершили работы у памятника Святому Николаю. Его повенью обложили мешками с песком и накрыли брезентом.

Об этом сообщает городской голова Александр Сенкевич.

— Такую защиту убережет памятник от обломков и взрывной волны. Спасибо коммунальщикам за работу, - написал он.

Напомним, памятник покровителю города - Святому Николаю начали облагать мешками с песком 19 октября.