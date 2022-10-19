Днем 19 октября в Каштановом сквере начали обкладывать мешками с песком памятник покровителю города - Святому Николаю.

Об этом сообщают «НикВести».

Так скульптуру хотят оградить от вероятных обстрелов россиян, поскольку террористы били по этому району уже несколько раз.

Всего планируется задействовать около 800 мешков. Работы выполняют сотрудники коммунального предприятия «Николаевэлектротранс».

Напомним, весной в столице вокруг объектов, представляющих историческую ценность, возвели защитные пояса из заполненных мешков и строительных лесов.

Также ранее в Николаеве мраморные львов из Каштанового сквера спрятали в безопасное место до конца войны.

Как сообщалось, около 2:40 18 октября Николаев снова был обстрелян армией РФ ракетами С-300. Террористы попали в двухэтажку и цветочный рынок у Каштанового сквера.