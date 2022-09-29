В Николаеве две мраморные скульптуры львов уберут из Каштанового сквера, чтобы уберечь их от обстрелов российских войск.

Об этом сообщил начальник управления по вопросам культуры и охране культурного наследия Николаевского горсовета Юрий Любаров.

Как отметил Юрий Любаров, скульптуры «аркасовских» львов спрячут до победы.

— Если вы не увидите Аркасовских львов на привычном месте в Каштановом сквере, не пугайтесь: они прислушались наконец к советам на период военного времени спрятаться в уюте. Встретимся сразу после Победы! – написал Юрий Любаров.

Львов называют Аркасовскими, поскольку раньше они стояли у дома семьи Аркасов. Сами же скульптуры из Испании, их создал из Родосского мрамора итальянский скульптор Улиссо Камбии.

Напомним, что ночью 29 сентября российские войска в очередной раз обстреляли Николаев. Попадания, в частности, зафиксированы в центре города.

Ночью 27 сентября Николаев дважды подвергся массированным обстрелам – ориентировочно в 01:04 и 04:02. Предварительно, с РСЗО «Торнадо-С» враг ударил по разным районам города.