Ночью 27 сентября в центр города прилетели вражеские ракеты. Разрушены дома и авто.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Отмечается, что ночью Николаев дважды подвергся массированным обстрелам – ориентировочно в 01:04 и 04:02. Предварительно, с РСЗО «Торнадо-С» враг ударил по разным районам города.

Пока известно о повреждении ряда гражданских объектов в центре города, в частности жилых домов, магазинов и сети водопровода. Также в результате обстрела произошло разрушение складского помещения с последующим горением.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Позже в ОК «Юг» отметили, что российские Торнадо-С прилетели и в сквер «Сердце города».





Напомним, что за прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 10 ударов по врагу, в Баштанском районе Николаевщины уничтожен вражеский беспилотный разведчик «Орлан-10».