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За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 10 ударов по врагу, в Баштанском районе Николаевщины уничтожен вражеский беспилотный разведчик «Орлан-10».
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 250 огневых задач. В Херсонском и Бериславском районах поражены 4 очага вражеского вооружения и техники и 4 склада с боеприпасами.
Еще одна баржа в районе Херсона у оккупантов отминусована вместе с надеждой наладить сообщение между берегами Днепра. Огневой контроль проведен и по позициям противовоздушной обороны, и по попыткам оккупантов восстановить пропускные способности моста в Новой Каховке.
Подтвержденные потери врага составляют 77 оккупантов, 6 танков, 5 гаубиц, в том числе самоходная «Мста-С», 3 зенитных пушечно-ракетных комплекса «Панцирь-С1» и 14 единиц авто-бронетехники.
Ранее ВСУ на юге уничтожили еще 5 складов боеприпасов оккупантов, один из них — на Кинбурнской косе.
За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 10 ударов по врагу, в Баштанском районе Николаевщины уничтожен вражеский беспилотный разведчик «Орлан-10».
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 250 огневых задач. В Херсонском и Бериславском районах поражены 4 очага вражеского вооружения и техники и 4 склада с боеприпасами.
Еще одна баржа в районе Херсона у оккупантов отминусована вместе с надеждой наладить сообщение между берегами Днепра. Огневой контроль проведен и по позициям противовоздушной обороны, и по попыткам оккупантов восстановить пропускные способности моста в Новой Каховке.
Подтвержденные потери врага составляют 77 оккупантов, 6 танков, 5 гаубиц, в том числе самоходная «Мста-С», 3 зенитных пушечно-ракетных комплекса «Панцирь-С1» и 14 единиц авто-бронетехники.
Ранее ВСУ на юге уничтожили еще 5 складов боеприпасов оккупантов, один из них — на Кинбурнской косе.