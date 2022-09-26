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В течение суток 25 сентября Силы обороны уничтожили на южном фронте штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и 5 складов с боеприпасами россиян.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
В Бериславском районе Херсона воинами зенитной ракетной бригады был сбит российский штурмовик Су-25. Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8, который также был успешно уничтожен нашими зенитчиками.
Нашей авиацией по врагу нанесено 9 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 310 огневых задач, в рамках которых отработаны удары по району сосредоточения вражеского вооружения и техники на Бериславщине, усилен огневой контроль Антоновского моста, исключено использование альтернативного движения на переправе.
Подтверждено, что были ликвидированы 43 российских военных, уничтожены 3 танка, самоходная артустановка и 9 единиц бронетехники. Также уничтожены пять складов боеприпасов в Безымянном, Терновых Подах, в Калиновке и на Кинбурнской косе.
Напомним, авиация Сил обороны Украины нанесла 21 удар по позициям оккупантов . Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники и семь позиций зенитных ракетных комплексов.
В течение суток 25 сентября Силы обороны уничтожили на южном фронте штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и 5 складов с боеприпасами россиян.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
В Бериславском районе Херсона воинами зенитной ракетной бригады был сбит российский штурмовик Су-25. Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8, который также был успешно уничтожен нашими зенитчиками.
Нашей авиацией по врагу нанесено 9 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 310 огневых задач, в рамках которых отработаны удары по району сосредоточения вражеского вооружения и техники на Бериславщине, усилен огневой контроль Антоновского моста, исключено использование альтернативного движения на переправе.
Подтверждено, что были ликвидированы 43 российских военных, уничтожены 3 танка, самоходная артустановка и 9 единиц бронетехники. Также уничтожены пять складов боеприпасов в Безымянном, Терновых Подах, в Калиновке и на Кинбурнской косе.
Напомним, авиация Сил обороны Украины нанесла 21 удар по позициям оккупантов . Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники и семь позиций зенитных ракетных комплексов.