В течение суток 25 сентября Силы обороны уничтожили на южном фронте штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и 5 складов с боеприпасами россиян.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

В Бериславском районе Херсона воинами зенитной ракетной бригады был сбит российский штурмовик Су-25. Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8, который также был успешно уничтожен нашими зенитчиками.

Нашей авиацией по врагу нанесено 9 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 310 огневых задач, в рамках которых отработаны удары по району сосредоточения вражеского вооружения и техники на Бериславщине, усилен огневой контроль Антоновского моста, исключено использование альтернативного движения на переправе.

Подтверждено, что были ликвидированы 43 российских военных, уничтожены 3 танка, самоходная артустановка и 9 единиц бронетехники. Также уничтожены пять складов боеприпасов в Безымянном, Терновых Подах, в Калиновке и на Кинбурнской косе.

Напомним, авиация Сил обороны Украины нанесла 21 удар по позициям оккупантов . Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники и семь позиций зенитных ракетных комплексов.