Авиация Сил обороны Украины нанесла 21 удар по позициям оккупантов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники и семи позиций зенитных ракетных комплексов.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Ракетные войска и артиллерия за эти сутки поразили шесть пунктов управления, 11 районов сосредоточения живой силы и техники захватчиков, две позиции зенитных ракетных комплексов, три подразделения ракетных войск и артиллерии, шесть складов с боеприпасами, а также восемь отдельных важных целей.
Тем временем российские оккупанты нанесли четыре ракетных и семь авиационных ударов, совершили более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.
От вражеского огня пострадали более 35 населенных пунктов. Среди них – Купянск, Белогоровка, Спорное, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Красногоровка, Курахово, Новомихайловка, Павловка, Запорожье, Владимировское, Очаков, Николаев, Миролюбовка, Нововознесенское, Сухой Пруд и Одесса.
По данным Генштаба, ситуация на фронте по состоянию на 18.00 25 сентября такова:
Россияне совершили около 60 вылетов БпЛА с целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины.
Как сообщалось, сегодня, 25 сентября, около 15.00 часов, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» был сбит дрона-камикадзе «Shahed-136», которым российские войска пытались атаковать Николаев.
Авиация Сил обороны Украины нанесла 21 удар по позициям оккупантов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники и семи позиций зенитных ракетных комплексов.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Ракетные войска и артиллерия за эти сутки поразили шесть пунктов управления, 11 районов сосредоточения живой силы и техники захватчиков, две позиции зенитных ракетных комплексов, три подразделения ракетных войск и артиллерии, шесть складов с боеприпасами, а также восемь отдельных важных целей.
Тем временем российские оккупанты нанесли четыре ракетных и семь авиационных ударов, совершили более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.
От вражеского огня пострадали более 35 населенных пунктов. Среди них – Купянск, Белогоровка, Спорное, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Красногоровка, Курахово, Новомихайловка, Павловка, Запорожье, Владимировское, Очаков, Николаев, Миролюбовка, Нововознесенское, Сухой Пруд и Одесса.
По данным Генштаба, ситуация на фронте по состоянию на 18.00 25 сентября такова:
Россияне совершили около 60 вылетов БпЛА с целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины.
Как сообщалось, сегодня, 25 сентября, около 15.00 часов, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» был сбит дрона-камикадзе «Shahed-136», которым российские войска пытались атаковать Николаев.