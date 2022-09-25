Авиация Сил обороны Украины нанесла 21 удар по позициям оккупантов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники и семи позиций зенитных ракетных комплексов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Ракетные войска и артиллерия за эти сутки поразили шесть пунктов управления, 11 районов сосредоточения живой силы и техники захватчиков, две позиции зенитных ракетных комплексов, три подразделения ракетных войск и артиллерии, шесть складов с боеприпасами, а также восемь отдельных важных целей.

Тем временем российские оккупанты нанесли четыре ракетных и семь авиационных ударов, совершили более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

От вражеского огня пострадали более 35 населенных пунктов. Среди них – Купянск, Белогоровка, Спорное, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Красногоровка, Курахово, Новомихайловка, Павловка, Запорожье, Владимировское, Очаков, Николаев, Миролюбовка, Нововознесенское, Сухой Пруд и Одесса.

По данным Генштаба, ситуация на фронте по состоянию на 18.00 25 сентября такова:

на Волынском и Полесском – без существенных изменений;

на Северском россияне нанесли удары в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Блешня Черниговской области и Бачевск, Шалыгино и Середина Буда Сумской области;

на Слобожанском во вражеские обстрелы попали районы населенных пунктов Стрелка, Гурьев Казачок, Стогнии, Уды, Ветеринарное и Купянск;

на Краматорском решителе обстрелы Славянск, Коровой Яр, Богородичное, Яровую, Пришиб и Озерное;

на Бахмутском вражеским огнем накрыло Соледарь, Бахмут, Бахмутское, Одрадовку, Зайцево, Опросное, Яковлевку, Нью-Йорк, Майорск, Нелиповку, Юрьевку, Выемку, Белогоровку, Раздоловку, Спорное, Веселое и Верхнекаменное;

на Авдеевском россияне остреляли Авдеевку, Опросное, Первомайское, Водяное, Красногоровку, Новомихайловку, Марьинку и Прасковьевку;

на Новопавловском и Запорожском обстрелах подверглись 18 населенных пунктов: Никольское, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Новомайорское, Времовка, Павловка, Железнодорожное, Шевченко, Белогорье, Полтавка, Новоселка, Новополь, Темировка, Времовка;

на Южнобугском от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 38 населенных пунктов, расположенных неподалеку от линии столкновения: Нововознесенское, Архангельское, Сухой Пруд, Первомайское, Марганец и Никополь.

Россияне совершили около 60 вылетов БпЛА с целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины.

Как сообщалось, сегодня, 25 сентября, около 15.00 часов, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» был сбит дрона-камикадзе «Shahed-136», которым российские войска пытались атаковать Николаев.