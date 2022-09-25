Сегодня, 25 сентября, около 15.00 часов, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» была сбита дрона-камикадзе «Shahed-136», которым российские войска пытались атаковать Николаев.

Об этом сообщает спикер оперативного командования «Юг».

— Сегодня 25 сентября, около 15.00, военнослужащими боевой обслуги зенитного ракетного полка воздушного командования «Центр» ПС ВС Украины, выполняющих боевые задания в оперативном подчинении воздушного командования «Юг» уничтожено дрон-камикадзе «Shahed-136», которым российские пытались атаковать Николаев, — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ранее, после первой ночи Николаев снова подвергся обстрелам. Повреждение получили жилые дома и сеть водопровода.

Напомним, сегодня утром, 25 сентября, Одесса вновь была атакована враждебными дронами-камикадзе.

Недавно украинские защитники уничтожили сразу четыре иранских дрона-камикадзе «Shared-136» на территории Николаевской области.