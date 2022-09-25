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Сегодня, 25 сентября, после часу ночи Николаев снова подвергся обстрелам. Повреждение получили жилые дома и сеть водопровода.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
- На местах работают ремонтные бригады и коммунальщики. Наши специалисты осматривают районы, которые попали под обстрелы. Детальнее о последствиях напишу вам позже, — сообщил Александр Сенкевич.
Напомним, 24 сентября, после полуночи Николаев также подвергся обстрелам. Было попадание в акваторию реки Южный Буг.
Сегодня, 25 сентября, после часу ночи Николаев снова подвергся обстрелам. Повреждение получили жилые дома и сеть водопровода.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
- На местах работают ремонтные бригады и коммунальщики. Наши специалисты осматривают районы, которые попали под обстрелы. Детальнее о последствиях напишу вам позже, — сообщил Александр Сенкевич.
Напомним, 24 сентября, после полуночи Николаев также подвергся обстрелам. Было попадание в акваторию реки Южный Буг.