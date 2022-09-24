Сегодня, 24 сентября, после полуночи Николаев подвергся обстрелам. Известно о попадании в акваторию реки Южный Буг.

Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.

Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация о ночных обстрелах уточняется.

Также в ОВА сообщили о ситуации в Николаевской области.

Николаевский район:

Вчера, 23 сентября, в течение дня с 12:00 по 13:00 и после 15:00 враг наносил удары по Шевченковскому обществу. В с. Шевченко по объекту гражданской инфраструктуры и территории населенного пункта. Пострадавших нет.

В селе Котлярово попадание по открытым территориям населенного пункта и по его окрестностям. Пострадавших нет.

Также вчера, 23 сентября, в 18:02 зафиксирован обстрел вражескими кассетными снарядами с. Парутино Куцурубской общины. Попадания были по населенному пункту и по центральной части. Частично разрушены два частных дома, техника. Пострадавших нет.

По информации ОК «Юг», вчера, 23 сентября, враг из самолета тактической авиации Су-20 выпустил ракету Х-31 по Куцурубской общине. Без жертв и пострадавших.

Ночью, 24 сентября, в 00:02 враг дважды наносил ракетные удары по с. Калиновка Воскресенского общества. После обстрела возник пожар газовой трубы, повреждены три жилых дома, без пострадавших.

Баштанский район:

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Баштанской общины. Сегодня, 24 сентября, ориентировочно в 00:15 обстрелы подверглись окрестностям с. Явкино, в 02:30 в населенном пункте в результате обстрелов зафиксировано разрушение зданий, возгорание автомобиля. Также ночью, 24 сентября, в 00:14 были обстрелены окраины с. Отрадное.

Пострадавших нет. Информация о поврежденных жилых домах уточняется.

Сегодня, 24 сентября, в 02:00 были обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Утром, 24 сентября, в 04:00 обстрелы подверглись с. Широкое за пределами населенного пункта, попадание преимущественно по открытым территориям и дорожному покрытию. Пострадавших и разрушений нет.

Под постоянным огнем остаются деревни, находящиеся на линии разграничения Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

В результате обстрела Николаева 23 сентября повреждения получили 35 частных домов и 6 многоэтажек.

Ранее сообщалось, что на юге оккупанты сбросили химическое оружие на позиции ВСУ.