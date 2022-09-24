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По использованию беспилотного летательного аппарата войска РФ устремились на боевые позиции Вооруженных Сил Украины на Юге контейнеры с отравляющим веществом.
Об этом говорится в строительстве Оперативного командования «Юг» за сутки 23 сентября.
По предварительной информации была применена хлорпикриновая граната К-51.
Боевые медики сработали четко, потерь и критических состояний нет.
В течение боевого дня 23 сентября захватчики совершили 1 авиаудар и 1 ракетный обстрел по позициям украинских воинов и по населенным пунктам, которые находятся вдоль линии фронта. Россияне ударили по Куцурубской общине ракетой Х-31 из самолета тактической авиации Су-20. Обошлось без человеческих жертв.
Известно, что пары хлорпикрина оказывают сильное слезоточивое действие. В высоких концентрациях — душная. Конвенция ОЗХО запрещает военное применение вещества.
Напомним, на юге Украины впервые подвели многоцелевой иранский БПЛА «Mohajer-6».
По использованию беспилотного летательного аппарата войска РФ устремились на боевые позиции Вооруженных Сил Украины на Юге контейнеры с отравляющим веществом.
Об этом говорится в строительстве Оперативного командования «Юг» за сутки 23 сентября.
По предварительной информации была применена хлорпикриновая граната К-51.
Боевые медики сработали четко, потерь и критических состояний нет.
В течение боевого дня 23 сентября захватчики совершили 1 авиаудар и 1 ракетный обстрел по позициям украинских воинов и по населенным пунктам, которые находятся вдоль линии фронта. Россияне ударили по Куцурубской общине ракетой Х-31 из самолета тактической авиации Су-20. Обошлось без человеческих жертв.
Известно, что пары хлорпикрина оказывают сильное слезоточивое действие. В высоких концентрациях — душная. Конвенция ОЗХО запрещает военное применение вещества.
Напомним, на юге Украины впервые подвели многоцелевой иранский БПЛА «Mohajer-6».