Зенитчики воздушного командования «Юг» приземлили современный дрон «Mohajer-6» (Мохаджер-6), который Иран передал России. Это первый подтвержденный случай уничтожения беспилотника этой модели.

О попадании ПВО сообщили на уровне воздушного командования ВСУ.

Остановленный БПЛА производства Ирана был способен выполнять как разведывательные задачи, так и наносить удары 4 высокоточными боеприпасами.

- Он имеет максимальный взлетный вес 600 кг, полезную нагрузку 100 кг и дальность полета 200 км. Максимальная скорость – 200 км/ч, продолжительность полета 12 часов и максимальная высота полета 5400 м, – основные характеристики беспилотника.