Нашей авиацией нанесено 13 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах сбито 5 дронов-камикадзе, направленных врагом по нашим позициям.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 280 огневых задач, в том числе по поражению 2 пунктов управления в Бериславе и Новой Каховке, 3 ячеек вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах, 1 склада с боеприпасами – в Бериславском.

Попытки врага с наступлением темноты направить колонну военной техники по Каховскому мосту остановлены контрольным огневым поражением. Результаты доразведываются.

В настоящее время подтвержденные потери врага составляют 18 оккупантов, 3 крупнокалиберных гаубицы «Мста-Б» и «Мста-С», 2 танка и 2 единицы другой авто-бронетехники.

Подтверждено результативное поражение понтонной переправы в районе Львова.

Напомним, 20 сентября военнослужащие Воздушного командования «Юг» уничтожили очередной российский штурмовик Су-25 и дрон-камикадзе «Shahed-136».

Также вечером 20 сентября украинские защитники сбили над Херсонской областью два вражеских беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.