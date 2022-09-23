|Швидкість вітру:
|2.6 м/с
|Схід сонця:
|06:39
|Захід сонця:
|18:49
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|2.1 м/с
|Схід сонця:
|06:45
|Захід сонця
|18:55
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|40.8 грн
|41.3 грн
|EUR
|39.9 грн
|40.9 грн
Нашей авиацией нанесено 13 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах сбито 5 дронов-камикадзе, направленных врагом по нашим позициям.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 280 огневых задач, в том числе по поражению 2 пунктов управления в Бериславе и Новой Каховке, 3 ячеек вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах, 1 склада с боеприпасами – в Бериславском.
Попытки врага с наступлением темноты направить колонну военной техники по Каховскому мосту остановлены контрольным огневым поражением. Результаты доразведываются.
В настоящее время подтвержденные потери врага составляют 18 оккупантов, 3 крупнокалиберных гаубицы «Мста-Б» и «Мста-С», 2 танка и 2 единицы другой авто-бронетехники.
Подтверждено результативное поражение понтонной переправы в районе Львова.
Напомним, 20 сентября военнослужащие Воздушного командования «Юг» уничтожили очередной российский штурмовик Су-25 и дрон-камикадзе «Shahed-136».
Также вечером 20 сентября украинские защитники сбили над Херсонской областью два вражеских беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.
Нашей авиацией нанесено 13 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах сбито 5 дронов-камикадзе, направленных врагом по нашим позициям.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 280 огневых задач, в том числе по поражению 2 пунктов управления в Бериславе и Новой Каховке, 3 ячеек вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах, 1 склада с боеприпасами – в Бериславском.
Попытки врага с наступлением темноты направить колонну военной техники по Каховскому мосту остановлены контрольным огневым поражением. Результаты доразведываются.
В настоящее время подтвержденные потери врага составляют 18 оккупантов, 3 крупнокалиберных гаубицы «Мста-Б» и «Мста-С», 2 танка и 2 единицы другой авто-бронетехники.
Подтверждено результативное поражение понтонной переправы в районе Львова.
Напомним, 20 сентября военнослужащие Воздушного командования «Юг» уничтожили очередной российский штурмовик Су-25 и дрон-камикадзе «Shahed-136».
Также вечером 20 сентября украинские защитники сбили над Херсонской областью два вражеских беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.