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В результате сегодняшнего ночного обстрела Николаева повреждения получили 35 частных домов и 6 многоэтажек.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
— Во всех частных домах, кроме окон и дверей, разбита кровля, в 20 из них - в помещениях обвалился потолок. В многоквартирных домах в основном изуродованы окна и балконы, говорится в сообщении.
Повреждения получили также два магазина.
Кроме того, по словам мэра, взрывом повредило городской водопровод.
— Ремонтная бригада «Николаевводоканала» с самого утра работает на месте и заменяет часть трубы.
Напомним, сегодня ночью россияне обстреляли Николаев «Смерчами» и ракетами системы С-300. Они попали по объектам промышленной и портовой инфраструктуры.
В результате сегодняшнего ночного обстрела Николаева повреждения получили 35 частных домов и 6 многоэтажек.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
— Во всех частных домах, кроме окон и дверей, разбита кровля, в 20 из них - в помещениях обвалился потолок. В многоквартирных домах в основном изуродованы окна и балконы, говорится в сообщении.
Повреждения получили также два магазина.
Кроме того, по словам мэра, взрывом повредило городской водопровод.
— Ремонтная бригада «Николаевводоканала» с самого утра работает на месте и заменяет часть трубы.
Напомним, сегодня ночью россияне обстреляли Николаев «Смерчами» и ракетами системы С-300. Они попали по объектам промышленной и портовой инфраструктуры.