В результате сегодняшнего ночного обстрела Николаева повреждения получили 35 частных домов и 6 многоэтажек.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

— Во всех частных домах, кроме окон и дверей, разбита кровля, в 20 из них - в помещениях обвалился потолок. В многоквартирных домах в основном изуродованы окна и балконы, говорится в сообщении.

Повреждения получили также два магазина.

Кроме того, по словам мэра, взрывом повредило городской водопровод.

— Ремонтная бригада «Николаевводоканала» с самого утра работает на месте и заменяет часть трубы.

Напомним, сегодня ночью россияне обстреляли Николаев «Смерчами» и ракетами системы С-300. Они попали по объектам промышленной и портовой инфраструктуры.