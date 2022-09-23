Сегодня ночью, 23 сентября, российская армия в очередной раз обстреляла Николаев реактивными снарядами из системы залпового огня «Смерч» и зенитными управляемыми ракетами из системы С-300.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг».

- Поражены объекты промышленной и портовой инфраструктуры, жилые дома. Предварительно, без пострадавших, говорится в сообщении.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате обстрела были повреждены частные дома, водопровод и электросети.

Напомним, что нашей авиацией нанесено 13 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах сбито 5 дронов-камикадзе, направленных врагом по нашим позициям.