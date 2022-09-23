Ночью, 23 сентября, около 00:35 в Николаеве раздались взрывы. Предварительно поражено офисное здание объекта промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, также повреждены частные дома, водопровод и электросети. Подробная информация уточняется.

В Николаевском районе утром, 22 сентября, ориентировочно в 09:55 в результате обстрела с. Украинка, Галицыновской громады возник пожар жилого дома. Пострадавших нет.

Также, по информации ОК «Юг», вчера, 22 сентября, из реактивной системы залпового огня «Смерч» обстреляна прибрежная полоса Куцурубской громады. Пострадавших нет.

В Баштанском районе под постоянным огнем остается Березнеговатская громада. За прошедшие сутки были вражеские обстрелы окрестностей с. Новоукраинка в 10:40 и с. Муравьевка ориентировочно в 19:12. Также в 17:30 и 19:30 обстрелы подверглись с. Высунск. В результате повреждены объекты инфраструктуры, частные дома, три объекта торговли и газовый трубопровод с последующим возгоранием. Пострадавших нет.

Напомним, что нашей авиацией нанесено 13 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах сбито 5 дронов-камикадзе, направленных врагом по нашим позициям.