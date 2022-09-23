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За очередные сутки в Николаевской области возникли два пожара, которые возникли из-за вражеских обстрелов. Пострадали жилые дома в Николаевском и Баштанском районах.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Николаевской области.
Утром 22 сентября из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар жилого дома в селе Украинка Николаевского района. Пожарными Галициновского отряда местной пожарной охраны пожар площадью 30 квадратных метров ликвидирован. Пострадавших и травмированных нет.
Вечером в селе Высунск Баштанского района в результате обстрела произошло частичное разрушение двух зданий и повреждение газового трубопровода с последующим возгоранием, ликвидированным работниками ПАО «Николаевгаз». Отделение 9 государственной пожарно-спасательной части 3 ГПЗЗ Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области привлекалось для обеспечения пожарной безопасности и обследования поврежденных зданий.
Напомним, что нашей авиацией нанесено 13 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах сбито 5 дронов-камикадзе, направленных врагом по нашим позициям.
За очередные сутки в Николаевской области возникли два пожара, которые возникли из-за вражеских обстрелов. Пострадали жилые дома в Николаевском и Баштанском районах.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Николаевской области.
Утром 22 сентября из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар жилого дома в селе Украинка Николаевского района. Пожарными Галициновского отряда местной пожарной охраны пожар площадью 30 квадратных метров ликвидирован. Пострадавших и травмированных нет.
Вечером в селе Высунск Баштанского района в результате обстрела произошло частичное разрушение двух зданий и повреждение газового трубопровода с последующим возгоранием, ликвидированным работниками ПАО «Николаевгаз». Отделение 9 государственной пожарно-спасательной части 3 ГПЗЗ Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области привлекалось для обеспечения пожарной безопасности и обследования поврежденных зданий.
Напомним, что нашей авиацией нанесено 13 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах сбито 5 дронов-камикадзе, направленных врагом по нашим позициям.