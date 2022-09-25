Сегодня утром, 25 сентября, Одесса снова была атакована враждебными дронами-камикадзе.

Трижды враг попал в админздание в центре города. Продолжается спасательная операция и тушение пожара, сообщает оперативное командование «Юг».

— Один дрон сбит силами противовоздушной обороны. Человеческих потерь нет, — отметили в командовании.

Напомним, недавно украинские защитники уничтожили сразу четыре иранских дрона-камикадзе «Shared-136» на территории Николаевской области.