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Сегодня утром, 25 сентября, Одесса снова была атакована враждебными дронами-камикадзе.
Трижды враг попал в админздание в центре города. Продолжается спасательная операция и тушение пожара, сообщает оперативное командование «Юг».
— Один дрон сбит силами противовоздушной обороны. Человеческих потерь нет, — отметили в командовании.
Напомним, недавно украинские защитники уничтожили сразу четыре иранских дрона-камикадзе «Shared-136» на территории Николаевской области.
Сегодня утром, 25 сентября, Одесса снова была атакована враждебными дронами-камикадзе.
Трижды враг попал в админздание в центре города. Продолжается спасательная операция и тушение пожара, сообщает оперативное командование «Юг».
— Один дрон сбит силами противовоздушной обороны. Человеческих потерь нет, — отметили в командовании.
Напомним, недавно украинские защитники уничтожили сразу четыре иранских дрона-камикадзе «Shared-136» на территории Николаевской области.