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Украинские защитники уничтожили сразу четыре иранских дрона-камикадзе «Shared-136» на территории Николаевской области.
Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.
Сообщается, что 22 сентября, около 20:00 часов, в Николаевской области, воинами зенитной ракетной Одесской бригады Воздушное командование «Юг» двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбито сразу четыре российских дрона-камикадзе «Shahed-136».
20 сентября военнослужащие Воздушного командования «Юг» уничтожили очередной российский штурмовик Су-25 и дрон-камикадзе «Shahed-136».
Также вечером 20 сентября украинские защитники сбили над Херсонской областью два вражеских беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.
Украинские защитники уничтожили сразу четыре иранских дрона-камикадзе «Shared-136» на территории Николаевской области.
Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.
Сообщается, что 22 сентября, около 20:00 часов, в Николаевской области, воинами зенитной ракетной Одесской бригады Воздушное командование «Юг» двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбито сразу четыре российских дрона-камикадзе «Shahed-136».
20 сентября военнослужащие Воздушного командования «Юг» уничтожили очередной российский штурмовик Су-25 и дрон-камикадзе «Shahed-136».
Также вечером 20 сентября украинские защитники сбили над Херсонской областью два вражеских беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.