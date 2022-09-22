Украинские защитники уничтожили сразу четыре иранских дрона-камикадзе «Shared-136» на территории Николаевской области.

Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

Сообщается, что 22 сентября, около 20:00 часов, в Николаевской области, воинами зенитной ракетной Одесской бригады Воздушное командование «Юг» двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбито сразу четыре российских дрона-камикадзе «Shahed-136».

20 сентября военнослужащие Воздушного командования «Юг» уничтожили очередной российский штурмовик Су-25 и дрон-камикадзе «Shahed-136».

Также вечером 20 сентября украинские защитники сбили над Херсонской областью два вражеских беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.